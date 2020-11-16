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Глава Пентагона обсудил с генсеком НАТО «российскую угрозу» 

Lenta.ru и ещё 2 21 минуту назад
Глава Пентагона обсудил с генсеком НАТО «российскую угрозу»
Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом «российскую угрозу». Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава Пентагона и генсек Альянса в ходе телефонной беседы затронули вопросы «исходящей от России угрозы» и «вызовов со стороны Китая». Они также коснулись важных вопросов, которые возникают в трансатлантическом альянсе, и темы преемственности политики Соединенных Штатов после смены руководства.
9 ноября президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Глава Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер был назначен и.о. министра обороны.
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В мире , Марк Эспер , Кристофер Миллер , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Пентагон , Национальный центр по борьбе с терроризмом , НАТО , Китай , Омск , Омская Область , США
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