Под Стоунхенджем построят туннель, несмотря на протесты 

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Правительство Великобритании одобрило строительство автомобильного туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты друидов, экологов и археологов, сообщает The Guardian.

Так, министр транспорта Грант Шеппс согласовал проект стоимостью 2,2 миллиарда долларов, согласно которому ближайшая трасса A303 дополнится туннелем с двумя полосами в каждую сторону под древнейшим археологическим памятником.

Новая схема дорожного движения позволит избежать пробок на ключевой магистрали на юге-западе Англии.

Сторонники, в том числе Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, приветствовали это решение, поскольку оно позволит "убрать в туннель шумную трассу и поможет следующим поколениям лучше понять и оценить это чудо света".

А представители госкорпорации Highways England заявили, что новая схема вернет ландшафту первоначальный вид и сократит время в пути.

Противники проекта опасаются, что строительство может нанести существенный вред культурному наследию.

Археологи назвали решение "международным скандалом" и очень удивились, что правительство одобрило проект с учетом их последних находок.

Подземная часть дороги составит около трех километров, она будет находиться на 50 метров дальше от памятника, чем нынешняя трасса.