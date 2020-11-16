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Байден поздравил НАСА и SpaceX с успешным стартом Crew Dragon 

РИА Новости и ещё 4 35 минут назад
Байден поздравил SpaceX с успешным стартом Crew Dragon
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Демократ Джо Байден, объявивший ранее о своей победе на выборах президента США, вслед за Дональдом Трампом поздравил НАСА и SpaceX с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon.

"Поздравляю НАСА и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь, используя наши инновации, изобретательность и решимость. Я присоединяюсь ко всем американцам и народу Японии в пожелании астронавтам всего наилучшего в их путешествии", — написал он в Twitter. Ранее космическое агентство с запуском поздравил действующий президент США Трамп.

Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.
Crew Dragon, на борту которого находятся трое астронавтов НАСА и один космонавт из Японии, стартовал во Флориде в 03.27 мск в понедельник, его стыковка с МКС запланирована на утро вторника.
Для США возобновление собственной пилотируемой программы имеет особенно важное значение, поскольку снижает зависимость от России в доставке своих астронавтов на МКС.
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Комментарии 7
В мире , Наука и техника , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Роскосмос , SpaceX , NASA , США , Япония
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