Байден поздравил SpaceX с успешным стартом Crew Dragon

"Поздравляю НАСА и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь, используя наши инновации, изобретательность и решимость. Я присоединяюсь ко всем американцам и народу Японии в пожелании астронавтам всего наилучшего в их путешествии", — написал он в Twitter. Ранее космическое агентство с запуском поздравил действующий президент США Трамп.