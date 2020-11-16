Все новости на карте

Глава КНДР провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. На встрече Ким Чен Ын призвал усилить «противоэпидемическую работу» и отметил необходимость сохранения повышенной боевой готовности страны. Отмечается, что северокорейский лидер посетил публичное мероприятие впервые за 25 дней.