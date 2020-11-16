Пашиняна обвинили в призывах к столкновениям

По его словам, военнослужащие на передовой вооружены. Соответственно, слова Пашиняна означают реализацию призывов к расправе. Татоян призвал граждан страны проявить сдержанность и действовать в рамках закона, избегая попыток столкновений.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки — после того как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана принял заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. 12 ноября поступали сообщения о том, что в армянской столице начались массовые задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна.