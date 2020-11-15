Трамп заявил о победе Байдена 

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены наблюдатели; голоса подсчитывала частная компания Dominion, принадлежащая левым радикалам, компания с плохой репутацией и дрянным оборудованием», — отметил действующий президент.

По словам Трампа, производитель ПО для голосования, Dominion даже не смог определить его безусловную победу в Техасе с большим отрывом голосов. Кроме того, сыграли роль фейки и замалчивание правды со стороны СМИ.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Трамп уточнил, что все механические сбои на выборах были попыткой демократов украсть голоса, и они преуспели в этом, не попавшись. А сами «выборы по почте были глупой затеей.

В комментариях немедленно появились противники Трампа, требующие, чтобы он признал поражение.

Администрация твиттера снабдила пост Трампа пометкой: „Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается“.