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Трамп заявил о победе Байдена 

Майк Габриелян 38 минут назад
Дональд Трамп написал в твиттере о победе своего соперника Джо Байдена. Он заявил, что она достигнута благодаря махинациям на выборах президента США.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены наблюдатели; голоса подсчитывала частная компания Dominion, принадлежащая левым радикалам, компания с плохой репутацией и дрянным оборудованием», — отметил действующий президент.

По словам Трампа, производитель ПО для голосования, Dominion даже не смог определить его безусловную победу в Техасе с большим отрывом голосов. Кроме того, сыграли роль фейки и замалчивание правды со стороны СМИ.
Трамп уточнил, что все механические сбои на выборах были попыткой демократов украсть голоса, и они преуспели в этом, не попавшись. А сами «выборы по почте были глупой затеей.
В комментариях немедленно появились противники Трампа, требующие, чтобы он признал поражение.
На митинге сторонников Трампа произошла поножовщина
Администрация твиттера снабдила пост Трампа пометкой: „Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается“.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что Трамп заявил о „большом прогрессе“ в борьбе за голоса.
Комментарии 102
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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