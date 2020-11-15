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На митинге сторонников Трампа в Вашингтоне ранен один человек 

ИА Regnum 45 минут назад
На митинге сторонников Трампа произошла поножовщина
Фото: Reuters
В результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа на митинге в его поддержку ножевое ранение в спину получил один человек. Об этом сегодня, 15 ноября, пишет изданиеWashington Post со ссылкой на пожарную службу города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Вашингтоне состоялось масштабное шествие и митинги сторонников действующего президента Дональда Трампа. Сам президент также появился на одном из мероприятий в его поддержку.
Проводили свои акции, хотя и малочисленные, сторонники демократов. В некоторых местах вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками Трампа. Были задержаны по меньшей мере 10 человек. Двое офицеров полиции получили ранения.
В пяти кварталах от Белого дома произошла массовая драка между сторонниками и противниками Трампа. В результате драки ножевое ранение в спину получил 20-летний мужчина. Он был доставлен в госпиталь с серьезными травмами.
Напомним, что Трамп не признает результаты выборов президента, прошедших 3 ноября. Действующий президент считает, что демократы фальсифицировали значительную часть голосов в ряде штатов.
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Комментарии 17
В мире , Дональд Трамп
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