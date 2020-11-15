На митинге сторонников Трампа произошла поножовщина

В результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа на митинге в его поддержку ножевое ранение в спину получил один человек. Об этом сегодня, 15 ноября, пишет изданиеWashington Post со ссылкой на пожарную службу города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Вашингтоне состоялось масштабное шествие и митинги сторонников действующего президента Дональда Трампа. Сам президент также появился на одном из мероприятий в его поддержку.

Проводили свои акции, хотя и малочисленные, сторонники демократов. В некоторых местах вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками Трампа. Были задержаны по меньшей мере 10 человек. Двое офицеров полиции получили ранения.

В пяти кварталах от Белого дома произошла массовая драка между сторонниками и противниками Трампа. В результате драки ножевое ранение в спину получил 20-летний мужчина. Он был доставлен в госпиталь с серьезными травмами.

Напомним, что Трамп не признает результаты выборов президента, прошедших 3 ноября. Действующий президент считает, что демократы фальсифицировали значительную часть голосов в ряде штатов.