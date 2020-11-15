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На Кипре прошли протесты против ограничений из-за COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
На Кипре прошли протесты против ограничений из-за COVID
Фото: depositphotos.com
В провинции Лимасол на Кипре сотни людей собрались у здания администрации, чтобы выразить протест против введенных ограничительных мер из-за коронавируса, передает газета Cyprus mail. По ее данным, люди скандировали лозунги против парламента, коррупции, обязательного ношения масок и штрафов в размере €300.
Протестующие выкрикивали обвинения в безнаказанности политиков. Ранее глава Минздрава Кипра Константинос Иоанну сообщил, что в Лимасоле и Пафосе с 12 по 30 ноября ужесточаются ограничительные меры из-за высокого уровня распространения COVID-19.
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В мире , Минздрав РФ , Кипр , Лимасол , Пафос
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