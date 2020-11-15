Аргентина усилила контроль на границе с Парагваем 

«После получения посольством Аргентины в Великобритании анонимного сообщения, предупреждающего о возможном ввозе в страну нитрата аммония, используемого для изготовления взрывных устройств, лицом, следующим из Парагвая, Министерство безопасности приняло ряд превентивных мер, чтобы правоохранительные органы максимально усилили контроль», — приводит ТАСС сообщение.