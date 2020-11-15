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Аргентина усилила контроль на границе с Парагваем 

RT на русском 18 минут назад
Аргентина усилила контроль на границе с Парагваем
Фото: © REUTERS/Enrique Marcarian
Власти Аргентины распорядились усилить контроль на границе с Парагваем после получения анонимного сообщения о готовящемся теракте на территории республики. Об этом сообщили в Министерстве безопасности страны.

«После получения посольством Аргентины в Великобритании анонимного сообщения, предупреждающего о возможном ввозе в страну нитрата аммония, используемого для изготовления взрывных устройств, лицом, следующим из Парагвая, Министерство безопасности приняло ряд превентивных мер, чтобы правоохранительные органы максимально усилили контроль», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в анонимном сообщении утверждалось, что целью теракта должна стать еврейская община.
Ранее сообщалось, что власти Аргентины впервые с марта 2020 года откроют доступ для иностранных посетителей в страну.
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В мире , МВД , ИТАР-ТАСС , Аргентина , Парагвай , Великобритания
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