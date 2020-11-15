Трамп вновь заявил о победе на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь объявил в Twitter, что выиграл выборы главы государства.
"Я выиграл выборы!", — написал Трамп.
Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать "большие иски", чтобы доказать свою точку зрения.
Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях.
Американцы выбирали нового президента 3 ноября. Сопоставив полученные данные, многие СМИ заявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена. Его уже поздравили многие мировые лидеры. Трамп планирует отстаивать собственную победу в суде.