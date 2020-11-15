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Трамп вновь объявил, что выиграл президентские выборы 

Газета.Ru и ещё 33 15 ноября 2020
Трамп вновь заявил о победе на выборах
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп вновь объявил в Twitter, что выиграл выборы главы государства.

"Я выиграл выборы!", — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать "большие иски", чтобы доказать свою точку зрения.
Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях.
Американцы выбирали нового президента 3 ноября. Сопоставив полученные данные, многие СМИ заявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена. Его уже поздравили многие мировые лидеры. Трамп планирует отстаивать собственную победу в суде.
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