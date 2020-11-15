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США обеспокоены действиями КНР в акватории Южно-Китайского моря 

News.ru 8 минут назад
США всерьез переживают из-за действий КНР
Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press
Вашингтон серьёзно обеспокоен действиями Пекина в бассейне реки Меконг, а также в акватории Южно-Китайского моря. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Советник О`Брайен выразил обеспокоенность в связи с действиями Китайской Народной Республики в бассейне реки Меконг и Южно-Китайском море, ставящими под угрозу мир, стабильность и суверенитет, — приводит ТАСС выдержку из заявления заместителя пресс-секретаря администрации президента Джадда Дира.

Китай долгие годы ведёт спор с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены большие запасы углеводородов. Американские корабли также активизировались в регионе в последние месяцы под предлогом «обеспечения свободы судоходства».
Ранее Роберт О'Брайен заявил, что власти США не отступят от своей позиции, которая заключается в том, что американские вооружённые силы имеют полное право действовать в Южно-Китайском море.
Как сообщал NEWS.ru, в Госдепартаменте США заявили, что власти Соединённых Штатов вместе с союзниками и партнёрами в регионе намерены продолжать противостоять попыткам Китая установить господство в Южно-Китайском море.
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Комментарии
В мире , Роберт О'брайен , Администрация Президента РФ , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Бруней , Вьетнам , Китай , Малайзия , Пекин , США , Филиппины
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