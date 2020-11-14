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Алиев пообещал Путину охранять храмы в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Алиев пообещал Путину охранять храмы в Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому лидеру Владимиру Путину обеспечить охрану христианских храмов в Нагорном Карабахе после соглашения о прекращении огня и боевых действий между Ереваном и Баку. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Алиев напомнил, что Азербайджан — многонациональная и многоконфессиональная страной, где гарантируются права и свободы граждан всех народов и религий. Расположенные в Азербайджане древние мусульманские и христианские храмы находятся под охраной государства. В соответствии с трехсторонним заявлением христианские храмы, расположенные на территориях, возвращенных Азербайджану, также будут охраняться. Президент заверил, что христиане смогут пользоваться этими храмами.
Ранее в разговоре с азербайджанским коллегой Путин подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских святынь в районах, переданных Азербайджану. В Армении утверждали, что в ночь с 9 на 10 ноября азербайджанцы осквернили собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши Нагорного Карабаха. Церковь страны назвала произошедшее «открытым вандализмом и проявление нетерпимости».
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Владимир Путин
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