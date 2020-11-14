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В Нагорный Карабах вернулись первые беженцы

Lenta.ru
3 часа назад
В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт вернулись первые беженцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В Нагорный Карабах вернулись первые беженцы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, по состоянию на 14 ноября в город вернулись около 250 жителей. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов. Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения, подчеркнули в министерстве.
12 ноября российские миротворцы вошли в Степанакерт. Передовые подразделения дошли до юго-западной окраины города Шуши, пройдя через Горис, Сус, Гейталу и Лысогорский перевал, и начали разворачивать там четыре наблюдательных поста.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
В мире,Война, Карабах,
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