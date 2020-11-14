В Нагорный Карабах вернулись первые беженцы

По данным ведомства, по состоянию на 14 ноября в город вернулись около 250 жителей. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов. Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения, подчеркнули в министерстве.