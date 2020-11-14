Страна ЕС объявила полный локдаун 

Австрия объявила о национальном локдауне. Он начнется во вторник, цель — остановить рост коронавирусной инфекции. Об этом заявил в субботу канцлер Себастьян Курц передаёт Reuters.

Магазины, торгующие второстепенными товарами, будут закрыты. Вводится комендантский час — с 8 вечера до 6 утра. Днем австрийцы должны будут оставаться дома. Они смогут выйти только для покупки еды и товаров первой необходимости или физических упражнений. По его словам Курца, все граждане должны работать из дома.

Национальный карантин продлится почти три недели, до 6 декабря.