Страна ЕС объявила полный локдаун 

Австрия объявила о национальном локдауне. Он начнется во вторник, цель — остановить рост коронавирусной инфекции. Об этом заявил в субботу канцлер Себастьян Курц, передаёт Reuters.
Магазины, торгующие второстепенными товарами, будут закрыты. Вводится комендантский час — с 8 вечера до 6 утра. Днем австрийцы должны будут оставаться дома. Они смогут выйти только для покупки еды и товаров первой необходимости или физических упражнений. По его словам Курца, все граждане должны работать из дома.
Национальный карантин продлится почти три недели, до 6 декабря.
Ранее «Рамблер» сообщал, что словарь Collins English Dictionary назвал «локдаун» словом 2020 года. Понятие постепенно заимствует и русский язык. В переводе оно означает режим самоизоляции, ограничительные меры, запирание, блокирование. Изначально «локдаун» — понятие из лексикона охранников. Это запрет на вход и выход из охраняемой зоны, тюрьмы.