Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы (парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис). Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно, уточнил канцлер.

Второй за год локдаун из-за коронавируса в более мягкой форме начался в Австрии 3 ноября. Он позволял продолжать работу абсолютно всем магазинам и сфере обслуживания, но снова закрылись рестораны, отели, театры, музеи, кинотеатры. Также "мягкий" локдаун предусматривал ограничения на выход из дома с 20.00 по 6.00 следующего дня.