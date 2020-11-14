Глава Киргизии сложил с себя полномочия 

Премьер Садыр Жапаров , возглавлявший Киргизию после отставки президента Сооронбая Жээнбекова, сложил с себя полномочия ради участия в досрочных выборах. Он подал уведомление в ЦИК о выдвижении кандидатом. Исполнять обязанности президента Киргизии будет соратник Жапарова и спикер парламента Талант Мамытов, а главы правительства — первый вице-премьер Артем Новиков

Садыр Жапаров возглавил Киргизию на волне массовых протестов, вызванных парламентскими выборами в начале октября. Под давлением манифестантов результаты голосования отменили, премьер Кубатбек Боронов , а затем и глава республики Сооронбай Жээнбеков ушли в отставку.

Жапаров заявил, что готов участвовать в досрочных выборах президента как рядовой гражданин и не намерен оспаривать результаты, если голосование будет справедливым.