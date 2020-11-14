Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Глава Киргизии сложил с себя полномочия 

Российская Газета и ещё 12 7 минут назад
Глава Киргизии сложил с себя полномочия
Фото: ТАСС
Премьер Садыр Жапаров, возглавлявший Киргизию после отставки президента Сооронбая Жээнбекова, сложил с себя полномочия ради участия в досрочных выборах. Он подал уведомление в ЦИК о выдвижении кандидатом. Исполнять обязанности президента Киргизии будет соратник Жапарова и спикер парламента Талант Мамытов, а главы правительства — первый вице-премьер Артем Новиков.
Садыр Жапаров возглавил Киргизию на волне массовых протестов, вызванных парламентскими выборами в начале октября. Под давлением манифестантов результаты голосования отменили, премьер Кубатбек Боронов, а затем и глава республики Сооронбай Жээнбеков ушли в отставку.
Жапаров заявил, что готов участвовать в досрочных выборах президента как рядовой гражданин и не намерен оспаривать результаты, если голосование будет справедливым.
Досрочные президентские выборы в Киргизии намечены на 10 января.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Российская Газета: последние новости
Песков рассказал, как Запад путается в показаниях по делу Навального Песков рассказал, как Запад путается в показаниях по делу Навального Парламент Перу отстранил президента от должности Парламент Перу отстранил президента от должности В США число заболевших COVID-19 превысило 10 миллионов В США число заболевших COVID-19 превысило 10 миллионов
В мире , Садыр Жапаров , Артем Новиков , Кубатбек Боронов , Центризбирком России , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение