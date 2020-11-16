Завершить все войны: Пентагон занял неожиданную позицию

По словам Миллера, американцы — не народ, который постоянно воюет, "это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки". Глава минобороны США подчеркнул, что все войны должны закончиться, пишет ТАСС

Он также отметил, что США по-прежнему привержены тому, чтобы завершить войну в Афганистане. Миллер высказал мнение, что Вашингтону следует избегать предыдущей стратегической ошибки, которая заключалось в том, что война не была доведена до конца. По его словам, сейчас в Афганистане сложилась ситуация, при которой американские силы должны перейти от лидерства к поддерживающей роли.