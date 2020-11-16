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Новый глава Пентагона призвал завершить все войны с участием США 

Российская Газета и ещё 5 49 минут назад
Завершить все войны: Пентагон занял неожиданную позицию
Фото: AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер, занявший этот пост после отставки Марка Эспера, заявил о необходимости завершить все войны с участием США. Текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства, распространила газета The Hill.
По словам Миллера, американцы — не народ, который постоянно воюет, "это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки". Глава минобороны США подчеркнул, что все войны должны закончиться, пишет ТАСС.
Он также отметил, что США по-прежнему привержены тому, чтобы завершить войну в Афганистане. Миллер высказал мнение, что Вашингтону следует избегать предыдущей стратегической ошибки, которая заключалось в том, что война не была доведена до конца. По его словам, сейчас в Афганистане сложилась ситуация, при которой американские силы должны перейти от лидерства к поддерживающей роли.
О смене главы Пентагона стала известно в этом месяце. Президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении в Twitter. "Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), с этого момента будет исполняющим обязанности министра обороны", — написал Трамп. Он выразил уверенность, что Миллер отлично справится с этой работой.
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Комментарии 12
В мире , Войска , Марк Эспер , Кристофер Миллер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Национальный центр по борьбе с терроризмом , ИТАР-ТАСС , Афганистан , США
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