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Экс-глава СНБ Армении подозревается в подготовке убийства Пашиняна 

ТК «Звезда» и ещё 5 25 минут назад
На данный момент Артур Ванецян был задержан.
В Армении задержан бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) республики Артур Ванецян по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян.

«Задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору"», — говорится в заявлении правозащитника на странице в Facebook.

Ванецян покинул пост главы СНБ в сентябре 2019 года, выступив с критикой в отношении власти. На данный момент он является лидером партии «Отечество» и участвует в акциях протеста с требованием отставки Пашиняна.
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Масштабные митинги в Армении начались после того, как было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
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Комментарии 53
В мире , Видео , Война, Карабах , Артур Ванецян , Азербайджан , Армения , Ереван
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