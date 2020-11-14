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Появилось видео с горящими домами жителей Карабаха 

Майк Габриелян 18 минут назад
В Сети появилось видео с горящими домами жителей Карабаха. Они сами испепеляют свои жилища перед приходом азербайджанцев на эти земли. В частности, это происходит в Кельбаджарском районе, сообщает РБК.
Большинство жителей уже покинули поселок Кельбаджар, он выглядит заброшенным. Остаются лишь военные и полицейские. Люди, покидая дома, сжигают их.
В этом районе находится армянский монастырь Дадиванк. К нему съехалось много людей, Они вытаскивают маленькие кусочки камня из его стен, чтобы увезти с собой. Никто не знает, вернется ли сюда снова.
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Рядом с Дадиванком есть небольшая деревушка, там также горит несколько жилых домов. Один из таких пожаров попал на видео.
У подножия холма, на котором стоит церковный комплекс, расквартировалась колонна российских миротворцев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что до 15 ноября Армения должна передать Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.
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В мире , Видео , Война, Карабах
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