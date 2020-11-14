Украинцы столкнутся с «суперинфекцией»

«Я говорил, что мы циркуляцию вируса гриппа пока не зафиксировали. В то же время мы видим рост гриппоподобных заболеваний, и здесь может быть два сценария. Может быть сценарий, который мы наблюдали в южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом — и это довольно тяжёлое течение заболевания», — рассказал он.