Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На Украине заявили о возможности появления в стране «суперинфекции» 

RT на русском 23 минуты назад
Украинцы столкнутся с «суперинфекцией»
Фото: РИА Новости
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если в стране будет реализован негативный сценарий ситуации, когда грипп активно сочетается с коронавирусом, то украинцы могут столкнуться со своеобразной «суперинфекцией».
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

«Я говорил, что мы циркуляцию вируса гриппа пока не зафиксировали. В то же время мы видим рост гриппоподобных заболеваний, и здесь может быть два сценария. Может быть сценарий, который мы наблюдали в южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом — и это довольно тяжёлое течение заболевания», — рассказал он.

Вместе с этим Ляшко добавил, что карантинные ограничения в виде масок, дистанции и перчаток являются профилактическими как для коронавирусной болезни, так и для гриппа.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
RT на русском: последние новости
Песков: Россия заинтересована в прояснении ситуации вокруг Навального Песков: Россия заинтересована в прояснении ситуации вокруг Навального Лукашенко пригрозил закрыть границу для товаров с Украины Лукашенко пригрозил закрыть границу для товаров с Украины Немецкий депутат заявил об атаке на Россию из-за дела Навального Немецкий депутат заявил об атаке на Россию из-за дела Навального
Комментарии 16
В мире , Украина , Виктор Ляшко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Колонны российских миротворцев в Карабахе попали на видео
00:34
Колонны российских миротворцев в Карабахе попали на видео
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
00:52
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение