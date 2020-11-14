Украинцы столкнутся с «суперинфекцией»

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если в стране будет реализован негативный сценарий ситуации, когда грипп активно сочетается с коронавирусом, то украинцы могут столкнуться со своеобразной «суперинфекцией».
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».
«Я говорил, что мы циркуляцию вируса гриппа пока не зафиксировали. В то же время мы видим рост гриппоподобных заболеваний, и здесь может быть два сценария. Может быть сценарий, который мы наблюдали в южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом — и это довольно тяжёлое течение заболевания», — рассказал он.
Вместе с этим Ляшко добавил, что карантинные ограничения в виде масок, дистанции и перчаток являются профилактическими как для коронавирусной болезни, так и для гриппа.