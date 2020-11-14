Франция готовит долгосрочный план борьбы с ковидом

Правительство Франции прорабатывает долгосрочную стратегию для борьбы с распространением коронавируса в стране. Ожидается, что официально документ будет представлен в конце ноября.

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Мы должны научиться жить с вирусом на протяжении долгого времени. Пока у нас нет вакцины, и нам необходимо определить правила поведения, — заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, пишет ТАСС со ссылкой на французское издание Le Monde.

Он добавил, что уже точно можно сказать сегодня, так это то, что бары и рестораны вряд ли откроются с 1 декабря, как ожидалось ранее, а праздничные и семейные встречи в общественных местах ещё достаточно долго будут под запретом.

Кастекс уверен, что его сограждане с пониманием принимают вводимые властями меры. Они прекрасно видят, что происходит в мире и стране — Франция не единственная страна, которая вводит ограничения в связи с пандемией.

С 30 октября во Франции введён режим самоизоляции. Закрыты заведения общепита, бары, спортзалы, клубы, не работают непродовольственные магазины. Выходить из дома без острой необходимости также не разрешается, для поездок по городу жителям приходится оформлять пропуска. Нарушителям правил карантина грозит штраф размере 135.

Изначально меры были введены до 1 декабря, однако ожидается, что большую их часть продлят ещё на какое-то время.

Во Франции с начала пандемии зафиксирован 1 867 721 случай заражения COVID-19, с начала года от инфекции скончались 42 215 пациентов.

13 ноября в стране за сутки зарегистрировали 23 794 новых случая заражения. При этом пиковым днём по числу новых пациентов стало 7 ноября, тогда врачи за 24 часа поставили диагноз «коронавирус» 86 852 французам.