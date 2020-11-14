Китайцы придумали новое изощренное наказание

Китае ввели новое наказание для преступников — запрет на платежи телефонами и банковскими картами. В условиях современного мира это равносильно изоляции и социальной смерти.

В первую очередь такое наказание ввели для борьбы с группировками, которые продают банковские карты и симки. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».

Только в провинции Гуандун за последний месяц 2421 человека лишили возможности пользоваться банковскими картами или оплатой смартфоном в магазине. Во всем Китае уже тысячи осужденных таким образом. Наказание действует 5 лет.

Наказанные могут платить только наличными и снимать деньги исключительно в отделениях банка, а не банкоматах.

Это равносильно социальному отчуждению в стране, где мобильные платежи используют во всех сферах жизни.

«Это социальная смерть. Это действительно слишком жестоко», — комментируют китайские пользователи.

Новое наказание ввели в рамках начавшейся 10 октября общенациональной полицейской кампании по борьбе с торговцами банковскими картами и симками. Их активно использует криминал. Так, в прошлом месяце власти заявили, что накрыли сеть по продаже наркотиков, члены которой работали при помощи чужих SIM-карт.

Продажа и аренда банковских карт запрещены с 2016 года, однако до недавнего времени эта сфера не сталкивалась с таким давлением правоохранителей.