Забили тревогу: в магазинах Франции нашли опасный продукт

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Во Франции из магазинов отозвали все продукты, содержащие кунжут. Эксперты заявили, что он загрязнен пестицидом, который может вызывать рак и вредить беременным. Из всех сетей, включая известные в России магазины «Ашан» (Auchan), отозваны хлеб, крупы, печенье, аперитивы, пирожные, хумус, шоколад и т. д. Об этом накануне сообщило BFMTV.

Генеральное управление Франции по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) опубликовало предупреждение, касающееся десятков видов продукции, содержащей кунжут (сезам).

По словам чиновников, в начале сентября из Бельгии во французские органы здравоохранения поступила информация, что в некоторых импортных партиях семян кунжута обнаружено опасное химическое вещество, оксид этилена. Его количество превышает допустимый уровень.

«Этот пестицид с большой долей вероятности может быть канцерогеном. Кроме того, он вреден для беременных женщин, и потому запрещен к использованию в Европе», — заявили в DGCCRF.

Ранее был опубликован первый список отозванных продуктов, но теперь он дополнен новыми товарами.

| #RappelProduit |

Consultez la liste, régulièrement mise à jour, des produits contenant du sésame concernés par le rappel.

👉https://t.co/44W7f3rqeD pic.twitter.com/9InpQ5QiVX— DGCCRF (@dgccrf) November 10, 2020

Сообщается, что отзыву подлежат продукты, которые продаются в нескольких крупных торговых сетях: Franprix, Auchan, Super U, Picard, Casino, Carrefour, Lidl.

В DGCCRF добавили, что «в настоящее время совместно с Европейской комиссией ведутся исследования для определения происхождения этого загрязнения».

Покупатели, которые приобрели продукты с кунжутом, должны либо выбросить их, либо вернуть в магазин и получить деньги обратно.

Отметим, что российские надзорные органы пока не делали никаких заявлений по поводу продуктов, содержащих кунжут. В Россию этот продукт импортируется из Индии, Мексики и ряда других стран.