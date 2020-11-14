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Забили тревогу: в магазинах Франции обнаружен опасный продукт 

Майк Габриелян 45 минут назад
Забили тревогу: в магазинах Франции нашли опасный продукт
Фото: depositphotos.com
Во Франции из магазинов отозвали все продукты, содержащие кунжут. Эксперты заявили, что он загрязнен пестицидом, который может вызывать рак и вредить беременным. Из всех сетей, включая известные в России магазины «Ашан» (Auchan), отозваны хлеб, крупы, печенье, аперитивы, пирожные, хумус, шоколад и т. д. Об этом накануне сообщило BFMTV.
Генеральное управление Франции по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) опубликовало предупреждение, касающееся десятков видов продукции, содержащей кунжут (сезам).
По словам чиновников, в начале сентября из Бельгии во французские органы здравоохранения поступила информация, что в некоторых импортных партиях семян кунжута обнаружено опасное химическое вещество, оксид этилена. Его количество превышает допустимый уровень.

«Этот пестицид с большой долей вероятности может быть канцерогеном. Кроме того, он вреден для беременных женщин, и потому запрещен к использованию в Европе», — заявили в DGCCRF.

Ранее был опубликован первый список отозванных продуктов, но теперь он дополнен новыми товарами.
Сообщается, что отзыву подлежат продукты, которые продаются в нескольких крупных торговых сетях: Franprix, Auchan, Super U, Picard, Casino, Carrefour, Lidl.
В DGCCRF добавили, что «в настоящее время совместно с Европейской комиссией ведутся исследования для определения происхождения этого загрязнения».
Покупатели, которые приобрели продукты с кунжутом, должны либо выбросить их, либо вернуть в магазин и получить деньги обратно.
Отметим, что российские надзорные органы пока не делали никаких заявлений по поводу продуктов, содержащих кунжут. В Россию этот продукт импортируется из Индии, Мексики и ряда других стран.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые выяснили: черный кунжут эффективно помогает от высокого артериального давления.
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В мире , Ашан , Еврокомиссия
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