Зеленского сочли создателем «лагерей смерти» на Украине 

«Законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей», — заявил он. Политик добавил, что украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. По его словам, отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой.