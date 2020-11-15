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Зеленского сочли создателем «лагерей смерти» на Украине 

Lenta.ru и ещё 4 17 минут назад
Зеленского сочли создателем «лагерей смерти» на Украине
Фото: ТАСС
Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Запись его выступления опубликована на сайте партии.
Так политик оценил предложение кабмина разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять россиян, которых Служба безопасности Украины (СБУ) считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Медведчук счел главу государства создателем лагерей смерти.

«Законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей», — заявил он. Политик добавил, что украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. По его словам, отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой.

Медведчук отметил, что создание таких «лагерей» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными.
9 ноября сообщалось, что законопроект кабинет министров внес в Верховную Раду. В законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» обозначены задачи правоохранителей, военнослужащих и органов местного самоуправления по сбору, сопровождению, охране и содержанию пленных и интернированных. Под последним, по словам авторов проекта, подразумеваются граждане тех стран, которые предпринимают агрессивные действия против Украины, если это нужно в интересах нацбезопасности.
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В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , СБУ , Верховная Рада , Киев
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