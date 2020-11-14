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Стало известно о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
NYT: ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»
Фото: РИА Новости
В Иране три месяца назад был ликвидирован один из главарей группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Абдулла Ахмед Абдулла. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
Как стало известно изданию, Абдулла по прозвищу Абу Мухаммед аль-Масри был застрелен в Тегеране 7 августа оперативниками израильских спецслужб, действующих от лица США. Также была убита и его дочь Мириам — вдова сына основателя «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Хамзы.
Источники издания утверждают, что Абдулла находился в Иране с 2003 года и проживал в столице этой страны с 2015 года. В США он подозревался в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании. ФБР включило его в список наиболее опасных террористов, объявленных в розыск. За информацию о нем было назначено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.
В октябре Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды» Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующем в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. США. Вашингтон считает, что он оказывал материальную поддержку иностранной террористической организации. Его обвиняли в заговоре с целью убийства американских граждан. В июне был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль. В феврале военные США убили главаря террористической группировки в Йемене Касима ар-Райми.
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В мире , ФБР , Аль-Каида , Иран , Кения , США , Тегеран
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