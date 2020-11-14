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Карантин на Украине назвали глупостью 

Lenta.ru 21 минуту назад
Карантин на Украине назвали глупостью
Фото: globallookpress.com
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала введенный на Украине карантин выходного дня «большой глупостью и преступлением» против граждан страны. Об этом она заявила в эфире телеканала «112. Украина».

«Я не отрицаю саму болезнь, которую назвали COVID-19. Болезнь есть, но я не считаю, что из-за болезни нужно гробить экономику. Из-за болезни нужно усиливать медицину», — сказала политик.

По словам Савченко, малый и средний бизнес обеспечивает людям рабочие места, однако на время ограничительных мер они остаются без дохода.
Ранее правительство Украины приняло решение ввести по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.
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В мире , Украина , Надежда Савченко , Правительство Украины , Верховная Рада
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