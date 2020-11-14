Трамп впервые допустил свой уход с поста президента

Президент США Дональд Трамп впервые публично заявил, что главой следующей американской администрации будет не он, однако заверил, что при нём никакого жёсткого локдауна в Америке не будет.

На брифинге для журналистов в пятницу, 13 ноября, Трамп держал перед прессой ответ о ситуации с коронавирусом в США. На вопрос, рассматривает ли нынешняя администрация возможность введения жёстких карантинных мер, глава Белого дома ответил, что он и его администрация этого точно не сделают, а вот другая — неизвестно, передаёт ТАСС.

Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться, — сказал Трамп.

Как сообщал NEWS.ru, США пока официально не объявили, кто же выиграл выборы и станет следующим президентом —Дональд Трамп или Джо Байден . Между тем кандидат от демократов уже объявил о своей победе, с чем не согласен Трамп, продолжающий заявлять о многочисленных нарушениях в ходе голосования по почте и требующий пересчёта голосов в разных штатах.

13 ноября стало известно, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Аризона. Это прибавило ему 11 голосов выборщиков. По итогам подсчёта 99% бюллетеней в штате Байден получил 49,4% голосов, а его оппонент от республиканцев Дональд Трамп — 49,1%. Разница между двумя кандидатами, таким образом, составила около 11 тысяч голосов.

Между тем Трамп одерживает победу в колеблющемся штате Северная Каролина (15 голосов выборщиков). Ранее суд штата Пенсильвания удовлетворил иск избирательного штаба Трампа о недопустимости учёта части бюллетеней, присланных по почте.