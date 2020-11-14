Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Трамп впервые допустил, что следующим президентом США будет не он 

News.ru 13 минут назад
Трамп впервые допустил свой уход с поста президента
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп впервые публично заявил, что главой следующей американской администрации будет не он, однако заверил, что при нём никакого жёсткого локдауна в Америке не будет.
На брифинге для журналистов в пятницу, 13 ноября, Трамп держал перед прессой ответ о ситуации с коронавирусом в США. На вопрос, рассматривает ли нынешняя администрация возможность введения жёстких карантинных мер, глава Белого дома ответил, что он и его администрация этого точно не сделают, а вот другая — неизвестно, передаёт ТАСС.

Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться, — сказал Трамп.

Как сообщал NEWS.ru, США пока официально не объявили, кто же выиграл выборы и станет следующим президентом —Дональд Трамп или Джо Байден. Между тем кандидат от демократов уже объявил о своей победе, с чем не согласен Трамп, продолжающий заявлять о многочисленных нарушениях в ходе голосования по почте и требующий пересчёта голосов в разных штатах.
13 ноября стало известно, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Аризона. Это прибавило ему 11 голосов выборщиков. По итогам подсчёта 99% бюллетеней в штате Байден получил 49,4% голосов, а его оппонент от республиканцев Дональд Трамп — 49,1%. Разница между двумя кандидатами, таким образом, составила около 11 тысяч голосов.
Между тем Трамп одерживает победу в колеблющемся штате Северная Каролина (15 голосов выборщиков). Ранее суд штата Пенсильвания удовлетворил иск избирательного штаба Трампа о недопустимости учёта части бюллетеней, присланных по почте.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
News.ru: последние новости
Кравчук считает Минские соглашения «петлёй на шее Украины» Кравчук считает Минские соглашения «петлёй на шее Украины» Президент Белоруссии пригрозил закрыть границу для товаров с Украины Президент Белоруссии пригрозил закрыть границу для товаров с Украины Россия и Турция подписали меморандум о создании центра по Карабаху Россия и Турция подписали меморандум о создании центра по Карабаху
Комментарии 1
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение