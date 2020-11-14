Китайский врач сделал заявление о COVID-19

Высокая инфекционность является главной особенностью бессимптомного течения коронавируса, сообщил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

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При этом число бессимптомных носителей среди всех заболевших коронавирусом велико, передаёт РИА Новости.

Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20-40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность, — сказал эксперт.

Такое «поведение» коронавируса Наньшань назвал феноменом и признал, что это явление требует предельного внимания.

По мнению китайского специалиста, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, массовое тестирование всех проживающих в близлежащих районах является необходимым.