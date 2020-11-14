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Китайский эпидемиолог предупредил о заразности бессимптомного коронавируса

News.ruиещё 1
50 минут назад
Высокая инфекционность является главной особенностью бессимптомного течения коронавируса, сообщил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.
Китайский врач сделал заявление о COVID-19
Фото: Tpg/Keystone Press AgencyTpg/Keystone Press Agency
При этом число бессимптомных носителей среди всех заболевших коронавирусом велико, передаёт РИА Новости.
Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20-40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность, — сказал эксперт.
Такое «поведение» коронавируса Наньшань назвал феноменом и признал, что это явление требует предельного внимания.
По мнению китайского специалиста, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, массовое тестирование всех проживающих в близлежащих районах является необходимым.
Как писал NEWS.ru, Чжун Наньшань заявил, что достижение естественного иммунитета от коронавирусной инфекции является антинаучным и нереальным. Только массовая вакцинация позволит получить коллективный иммунитет.
В мире,Наука и техника,РИА Новости,Китай,
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