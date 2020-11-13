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Появились подробности о захвате заложников в Монреале 

Lenta.ru 20 минут назад
Раскрыты подробности захвата заложников в Канаде
Фото: flickr.com
Появились подробности о захвате заложников в Монреале, Канада. Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт написал на своей странице в Twitter, что заложников захватили в здании рядом с монреальским офисом разработчика игр Ubisoft.
Работник компании прокомментировал информацию пользователя Twitter о том, что из здания Ubisoft выходили люди с поднятыми руками, а само здание в этот момент было окружено вооруженными полицейскими. Макдевитт отметил, что захват заложников произошел в соседнем здании и призвал жителей быть осторожными.
В Канаде произошел захват заложников
Полиция не комментировала эту информацию. В районе проводится спецоперация.
Ранее 13 ноября канадские СМИ сообщили, что в Монреале неизвестные захватили заложников в офисе игровой студии Ubisoft. Появилось видео с десятками людей на крыше здания, которых могли вывести в целях безопасности. О требованиях злоумышленников ничего не известно.
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В мире , Происшествия , Канада , Монреаль
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