Раскрыты подробности захвата заложников в Канаде

Появились подробности о захвате заложников в Монреале Канада . Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт написал на своей странице в Twitter , что заложников захватили в здании рядом с монреальским офисом разработчика игр Ubisoft.

Работник компании прокомментировал информацию пользователя Twitter о том, что из здания Ubisoft выходили люди с поднятыми руками, а само здание в этот момент было окружено вооруженными полицейскими. Макдевитт отметил, что захват заложников произошел в соседнем здании и призвал жителей быть осторожными.

Полиция не комментировала эту информацию. В районе проводится спецоперация.