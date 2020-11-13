«Чья б корова мычала»: Лукашенко предостерег Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо опасаться за то, чтобы не потерять свою должность на фоне трехкратного падения уровня доверия со стороны украинцев - так белорусский лидер Александр Лукашенко отреагировал на намерение украинского коллеги обращаться к нему просто по имени и фамилии, без указания должности.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского, который – по словам журналистов — заявил, что будет обращаться к белорусскому лидеру просто по имени и фамилии, без указания должности.

В этой связи Лукашенко напомнил, что уровень доверия к Зеленскому со стороны украинцев за полтора года его президентства упал с 77% примерно до 28%, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Володе Зеленскому надо опасаться, как бы его самого не стали называть просто «Зеленский», без слова «президент». Поэтому, грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала б», — детализировал президент Белоруссии.

Он также обвинил своего украинского коллегу в «позорном подвякивании» Евросоюзу США , в том числе – и в отношении к белорусским протестам.

«Вот, не ввели бы они (Евросоюз. — «Газеты.Ru») санкции против нас, и Владимир Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция», — пояснил Лукашенко.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что будь он на месте Лукашенко, то провел бы повторные выборы, как того требует оппозиция. Таким образом, уверен украинский лидер, можно успокоить народ и рассеять сомнения в результатах, благодаря чему сможет наладится обстановка в стране.

Минску не нужны «заезженные советы» Украины – ответил на это пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в комментарии агентству «БелТА».

Начальник управления информации и цифровой дипломатии заметил, что властям Украины стоит посмотреть на результаты своих политических экспериментов, которые обманули ожидания граждан страны.

Со своей стороны, Лукашенко поручил министерству иностранных дел предупредить западных лидеров о личной ответственности за разжигание беспорядков. И даже назвал конкретных политиков, вызвавших его негодование. В перечень попал и Зеленский, что стало очередным шагом в обострении отношений с южным соседом Белоруссии.

На фоне всего происходящего украинская сторона объявила о постановке двусторонних отношений с Минском на «паузу».

В этой связи Глаз подчеркнул, что именно Киев является инициатором ухудшения отношений с Минском.

Дипломат указал, что прерывание – даже временное – двусторонних отношений нанесет ущерб обоим государствам, при этом, подчеркнув, что украинский народ остается братским для белорусского.

«Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — пояснил дипломат.

Он также напомнил, что украинская власть координировала свои действия в отношении Белоруссии с политическим руководством Евросоюза и США – и это не похоже на добрососедские отношения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Минска посла Игоря Кизима.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Главной причиной такого шага Киева стало возвращение России ранее задержанных в Минске 32 россиян, 28 из которых Украина обвинила в терроризме и просила выдать для суда.

Зеленский же допустил наступление «негативных, трагических последствий» для Минска в связи с произошедшим.

К задержанию 33 россиян в Белоруссии причастны спецслужбы Украины и США, со своей стороны, прокомментировал ситуацию президент России Владимир Путин . То, что это была их совместная операция, достоверно известно, добавил он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы, которые – по данным ЦИК республики – выиграл Лукашенко, набрав порядка 80% голосов, его конкурент от оппозиции Светлана Тихановская получила около 20%, с чем ее сторонники не согласились и стали каждое воскресенье организовывать массовые митинги с требованием проведения повторных выборов.

23 сентября государственные СМИ Белоруссии сообщили, что Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске. США и некоторые страны Европы заявили, что больше не могут считать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.