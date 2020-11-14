Лукашенко дал обещание Путину

«Президент России — молодец. Я ему недавно сказал: никогда не позволим ни я, ни мои дети, ни мой народ предать интересы России после того, как ты порядочно поступил (по отношению к Белоруссии — прим. «Ленты.ру»). Я же понимал, что России и так хватает проблем, сейчас на нее валом накатывается», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что после предложения Путина оказать помощь Минску, он попросил Россию обратить внимание на то, что происходит за пределами республики, «у ее западных границ, и под Калининградом». По словам Лукашенко, российская сторона подтвердила предположения Белоруссии о переброске сил НАТО

Также белорусский лидер обратился к российскому коллеге с просьбой о создании резерва сил в «нужных точках» на территории России. Лукашенко считает, что эта поддержка Москвы подействовала на оппонентов.

Ранее Лукашенко заявил , что его страна никогда не откажется от сотрудничества с Россией.

«Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство — не только президент — нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. Этого нет и не будет никогда», — пообещал он.

По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.