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Лукашенко оценил позицию Путина по ситуации в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 11 19 минут назад
Лукашенко дал обещание Путину
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил позицию российского коллеги Владимира Путина по текущим событиям в республике. Об этом он сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.

«Президент России — молодец. Я ему недавно сказал: никогда не позволим ни я, ни мои дети, ни мой народ предать интересы России после того, как ты порядочно поступил (по отношению к Белоруссии — прим. «Ленты.ру»). Я же понимал, что России и так хватает проблем, сейчас на нее валом накатывается», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что после предложения Путина оказать помощь Минску, он попросил Россию обратить внимание на то, что происходит за пределами республики, «у ее западных границ, и под Калининградом». По словам Лукашенко, российская сторона подтвердила предположения Белоруссии о переброске сил НАТО.
Также белорусский лидер обратился к российскому коллеге с просьбой о создании резерва сил в «нужных точках» на территории России. Лукашенко считает, что эта поддержка Москвы подействовала на оппонентов.
Ранее Лукашенко заявил, что его страна никогда не откажется от сотрудничества с Россией.

«Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство — не только президент — нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. Этого нет и не будет никогда», — пообещал он.

По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Lenta.ru , Минск
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