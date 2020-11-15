В ходе последнего военного конфликта в Нагорном Карабахе американская разведка допустила три серьезные ошибки, которые заметно ослабили позиции США в регионе. Провалы разведчиков назвало американское издание The National Interest.

Первым из них стало то, что обострение ситуации в Карабахе, по всей видимости, застало власти США врасплох. Как отмечает газета, очевидно, что Азербайджан согласовывал свои планы с Турцией , в том числе, скорее всего, обсуждалась именно военная помощь со стороны Анкары в предполагаемом конфликте. При этом в конце марта заместитель госсекретаря США Стивен Биган (Stephen Biegun) подписал с Азербайджаном соглашение о том, что Баку будет решать все имеющиеся в регионе проблемы исключительно дипломатическим путем — это позволило американской стороне продолжить поставлять Азербайджану военную помощь. Из этого следует, что либо в Госдепартаменте предпочли проигнорировать сведения о возможной подготовке Баку к военному конфликту, либо в США и вовсе не знали о планах Азербайджана.

Второй оплошностью американской разведки стало то, что она не смогла предугадать ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах, считает The National Interest . Так, власти США чрезмерно полагались на работу в рамках Минской группы ОБСЕ, в то время как президент России Владимир Путин «просто увидел возможность ввести в регион российские войска и воспользовался ею».

Кроме того, пишет издание, до сих пор неизвестны детали закрытых переговоров между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . В частности, остается загадкой, включают ли договоренности между лидерами двух стран пункты, касающиеся раздела сфер влияния за пределами Нагорного Карабаха. Как считает газета, Эрдоган мог согласиться на усиление присутствия России в сирийском Идлибе в обмен на поддержку Путиным участия Анкары в миротворческом процессе в Карабахе.

В итоге, отмечает The National Interest, из-за подобных просчетов интересам США в регионе был нанесен существенный урон. Так, «демократическая революция» в Армении теперь находится под угрозой, в регионе обостряется проблема с беженцами, а влияние России растет и в Азербайджане. Кроме того, выросла и роль Турции.

Главы России, Армении и Азербайджана 10 ноября приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить действие данного положения.

Кроме того, согласно принятому заявлению, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.