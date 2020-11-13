Лукашенко высказался о транзите власти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможном транзите власти в стране. Об этом сообщает Telegram "Пул Первого".

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет", — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что "поклялся" и "пообещал", что решения будут приниматься в соответствии с волеизъявлением народа.