Лукашенко высказался о транзите власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможном транзите власти в стране. Об этом сообщает Telegram "Пул Первого".
"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет", — подчеркнул Лукашенко.
Он также добавил, что "поклялся" и "пообещал", что решения будут приниматься в соответствии с волеизъявлением народа.
Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета. С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.