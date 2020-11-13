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Лукашенко: никакого транзита власти не будет 

Газета.Ru и ещё 1 36 минут назад
Лукашенко высказался о транзите власти
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможном транзите власти в стране. Об этом сообщает Telegram "Пул Первого".

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет", — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что "поклялся" и "пообещал", что решения будут приниматься в соответствии с волеизъявлением народа.
Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета. С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Польша
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