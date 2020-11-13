В Тбилиси началась акция протеста 

"Требования остаются прежними и будут действовать до тех пор, пока мы не достигнем результата. Мы требует назначения новых парламентских выборов, изменения руководства центральной избирательной комиссии и освобождения политзаключённых. То, что начался диалог между сторонами, не означает, что уличные протесты прекратятся", — заявил член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.