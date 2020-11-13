Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Российская вакцина разошлась по миру 

Павел Тиунов 54 минуты назад
Российская вакцина разошлась по миру
Фото: ТАСС
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию для клинических испытаний, сообщает ТАСС. В случае благоприятного исхода препарат можно будет использовать в качестве прививок для местного населения.
«Спутник V» прибыл в город Хайдарабад, где эксперты фармацевтической компании Dr. Reddy's проведут вторую и третью фазу клинических испытаний российской вакцины.
Если препарат будет соответствовать стандартам безопасности, то впоследствии его будут применять в вакцинации жителей страны. Индийские власти надеются, что «Спутник V» поможет им в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», турецкие власти изъявили желание принять участие в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сначала, согласно местному законодательству, российскую вакцину подвергнут исследованиям в токсикологической лаборатории. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские эксперты готовы предоставить коллегам из Турции образцы препарата для проведения экспертизы.
Венгерские власти также приняли решение приобрести небольшую партию российской вакцины для того, чтобы исследовать ее на своей территории и принять решение о возможном большом закупе. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что в Венгрии российская вакцина должна пройти клинические тесты. Впоследствии в стране пройдёт процесс завершения лицензирования препарата. Предполагается, что в начале следующего года будет идти речь о больших поставках антивируса, резюмировал глава МИД. По его словам, в будущем не исключено, что в стране будет налажено собственное производство вакцины. Заинтересованность в проекте уже подтвердила одна из венгерских фармацевтических компаний.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Комментарии
В мире , Михаил Мурашко , Петер Сийярто , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
03:54
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Политика
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
02:54
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть