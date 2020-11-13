Российская вакцина разошлась по миру 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию для клинических испытаний, сообщает ТАСС. В случае благоприятного исхода препарат можно будет использовать в качестве прививок для местного населения.

«Спутник V» прибыл в город Хайдарабад , где эксперты фармацевтической компании Dr. Reddy's проведут вторую и третью фазу клинических испытаний российской вакцины.

Если препарат будет соответствовать стандартам безопасности, то впоследствии его будут применять в вакцинации жителей страны. Индийские власти надеются, что «Спутник V» поможет им в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», турецкие власти изъявили желание принять участие в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сначала, согласно местному законодательству, российскую вакцину подвергнут исследованиям в токсикологической лаборатории. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские эксперты готовы предоставить коллегам из Турции образцы препарата для проведения экспертизы.

Венгерские власти также приняли решение приобрести небольшую партию российской вакцины для того, чтобы исследовать ее на своей территории и принять решение о возможном большом закупе. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто