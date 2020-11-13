Обзор иноСМИ: На белорусской АЭС прогремели взрывы

Турция выкопала России могилу

Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Украинский политолог Виктор Небоженко заявил, что у России появился новый враг - Турция , который не боится противостоять Москве Азербайджане и на Украине . В своей колонке для «Главреда» он отметил , что Анкара успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной и сама претендует на Крым

Последние события в Нагорном Карабахе Небоженко назвал «успешным приходом Турции на Кавказ», усложнившим свободу маневра России. «До сих пор Россия видела только одного врага - США , теперь ей придется иметь дело с серией врагов второго уровня», - подчеркнул политолог.

На белорусской АЭС прогремели взрывы

Работу белорусской атомной электростанции остановили на следующий день после церемонии открытия и визита туда Александра Лукашенко . Как пишет The Times, причиной стали взрывы, усилившие опасения по поводу безопасности построенной Россией АЭС.

Издание отмечает, что Литва давно выступала против строительства электростанции неподалеку от Вильнюса. Власти даже раздали таблетки йода людям, живущим вблизи белорусской границы. «ИноСМИ» обратило внимание на комментарии британских пользователей, посвященные АЭС.

«Что хуже - жить рядом с реактором, построенным русскими, < > или принимать вакцину от коронавируса российского производства», - написал пользователь TS1.

Австралийских солдат проверят из-за слухов о зверствах в Афганистане

В Австралии после слухов об убитых детях и заключенных, а также об искалеченных телах в Афганистане, начали расследование в отношении солдат. Как сообщает Daily Mail, после того, как австралийские военные покинули Афганистан в 2013 году, появилась серия жестоких отчетов о поведении элитных подразделений спецназа.

В некоторых отчетах утверждается, что спецназовцы убили шестилетнего ребенка во время обыска дома, отрубили руку убитому врагу и застрелили заключенного «для экономии места в вертолете». Решение Австралии провести собственное расследование позволило избежать процесса в Международном уголовном суде.

КНДР призвала дельфинов в армию

Некоммерческий военно-морской институт США получил спутниковые снимки, доказывающие, что Северная Корея тренирует дельфинов в составе своих военно-морских сил. Об этом сообщает Fox News.

Снимки демонстрируют загоны для дельфинов, плавающих в мутной воде между верфью и доком для погрузки угля, а военные корабли в это время находятся поблизости. По мнению американцев, северокорейскую программу боевых дельфинов запустили в октябре 2015 года.

Папа римский: молитесь, чтобы роботы не выступили против нас

Папа римский Франциск предупредил об угрозе порабощения человечества искусственным интеллектом и призвал католиков молиться, чтобы роботы «всегда служили человечеству», а не лишали людей «достоинства». Об этом сообщает The Verge.