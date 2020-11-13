Пашинян решил использовать Россию в своих интересах 

Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, — тот против России и ее миротворцев. Впрочем, оппозиция пока не попалась на этот трюк. Напротив, самому Пашиняну припомнили его антироссийскую риторику.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна из парламентской фракции «Мой шаг» нашли , чем уязвить оппозиционеров, которые добиваются отставки фактического главы государства за поражение в карабахской войне. От оппозиции потребовали ответить на вопрос: если она недовольна соглашением о перемирии, который подписал Пашинян, то поддерживает ли она отказ от посредничества России, выступает ли за вывод российских миротворцев и продолжение войны.

«Партия Пашиняна предлагает оппозиции выступить против России и объяснить, как победить Азербайджан», — не без удовлетворения заметило по этому поводу бакинское издание Haqqin.az.

Оппозиционеры поспешили заверить, что вовсе и не думали раздувать антироссийские настроения. «Даже не смейте говорить с нами языком шантажа, мы не против ни присутствия России, ни ее миротворческой миссии», — заявила в четверг на совместной пресс-конференции лидеров оппозиции Лилит Галстян — представительница старейшей армянской партии «Дашнакцутюн», одной из 17 политических сил, потребовавших отставки Пашиняна. Именно правящая партия «Мой шаг» и ее лидер погубили отношения Армении с ее стратегическими партнерами, подчеркнула Галстян.

Оппозиция напомнила о том, что как раз Пашинян был замечен в антироссийских заявлениях, сообщило ранее издание « Еркрамас ». Утверждается, что Пашинян обвинял Россию в подстрекательстве Азербайджана к «четырехдневной войне» 2016 года. Об этих же заявлениях в августовском интервью ФАН вспоминал экс-депутат армянского парламента Рубен Акопян.

Надо отметить, что антироссийские выпады в последние дни в армянской блогосфере хотя и имели место, но встречались редко. Так, политолог карабахского происхождения Александр Кананян написал в Facebook , что в его родном Карвачаре (азербайджанское название — Кельбаджар, город должен быть передан Азербайджану по условиям перемирия), «российские „миротворцы“ уже начали применять силу против армянского населения». Армян якобы «выселяют из домов и им не разрешают вывозить предметы первой необходимости». Тех, кто рассчитывает на помощь Москвы, ждут только новые «котлы» и депортации в ближайшие дни и недели, уверял Кананян. Заметим, что автор записи давно выступал против возможного ввода российских миротворцев в Карабах. Утверждения Кананяна опроверг советник президента самопровозглашенной республики Давид Бабаян

«Считаю крайне неприятными и, не скрою, попросту омерзительными антироссийские выпады», — заявил Бабаян агентству Sputnik Армения. Он подчеркнул, что эти обвинения абсурдны хотя бы потому, что в Карвачаре российских миротворцев попросту нет.

Армянская оппозиция пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей по Карабаху, заявил в четверг по этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров . Среди протестующих в Ереване «безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе», отметил министр, добавив, что пока не наблюдается попыток сорвать достигнутые мирные договоренности. Лавров также посетовал, что Азербайджан и Армения не смогли договориться с раньше, без кровопролития. «Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов (непризнанной республики — Прим. ВЗГЛЯД) все равно отошли бы к Баку, только мирно», — сказал Лавров.

Тем временем в центре Еревана около тысячи противников Пашиняна продолжили протесты. «Никол Пашинян, ты должен уйти в отставку. Где это видано, чтобы капитулянт не ушел?! Уходи! Мы пытаемся спасти нашу Родину», — заявила в четверг депутат парламента Армении от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров напоминает, что уровень симпатий к России в армянском обществе накануне войны и так снижался. «Опросы за последние пять лет показали, что уменьшился процент тех, кто поддерживает плотное сотрудничество с Россией», — отметил он. Политолог не берется оценить, как уровень симпатий к России изменился после нескольких дней протестов в Ереване. «Пока рано делать выводы — необходимы социологические исследования, — сказал Маркаров газете ВЗГЛЯД. — Но в целом, Армения по-прежнему рассматривает Россию как очень важного стратегического союзника. И в этом позиции властных элит и оппозиции в основном совпадают», — заключил он.

Рост антироссийских настроений все же возможен, опасается гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин . «Все зависит от тех армянских СМИ, которые принадлежат олигархам, финансово зависящими от Запада. И прозападных СМИ в Армении, к сожалению, большинство. Они занимают антироссийскую позицию по любому вопросу, — сказал Лепехин газете ВЗГЛЯД. — Конечно, они активизируются и будут работать по имеющимся претензиям к Москве: почему так поздно ввела миротворцев, почему она раньше не вела активную дипломатию в проармянском русле и допустила поражение в Карабахе и так далее».

Сейчас, по его оценке, отрицательно настроены к России до 10% армян, еще столько же придерживаются «умеренно антироссийских» взглядов. Если эмоциональный накал в обществе будет усиливаться, то число разгневанных по отношению к России армян, по его оценке, «может увеличиться в полтора раза».

Еще одна важная болевая точка — судьба жителей районов Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Нельзя допустить роста антироссийских настроений среди беженцев, число которых приближается к ста тысячам, поэтому Москва «должна контролировать эту ситуацию, добиваться выполнения определенных соглашений» по защите их интересов, убежден Лепехин.

Напомним, в Армении со вторника проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, который, по мнению оппозиции, «подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ответ Пашинян в своей риторике ссылается на позицию России, которая заинтересована в реализации заключенного им мирного соглашения.

При этом сам глава правительства не собирается отдавать власть. В четверг он нанес контрудар по своим оппонентам. Он отправил за решетку наиболее активных лидеров протеста. Тем более, что юридические основания для этого есть — в стране действует военное положение и любые манифестации запрещены. Специальная следственная служба Армении отправила под предварительный арест десяти оппозиционных политиков, в том числе лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна , главу «Родины», бывшего шефа службы госбезопасности Артура Ванецяна и представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

Главный вопрос для армянского общества в нынешней ситуации — поиск виноватого, отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко