Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество

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Сжигание жителями Нагорного Карабаха домов попало на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Покидающие населенные пункты жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома, об этом сообщает «Sputnik Армения». Сейчас проходит эвакуация людей и переброска военной техники на территорию Армении. В некоторых местах видны очаги пожара. Так, жители города Карвачар (Кельбаджар) после объявления о переходе нескольких территорий Азербайджану поджигают свое имущество.
Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видео с горящим частным домом.

«Какой всё это кошмар! Жители Карабаха сжигают дома в Кельбаджаре, чтобы не сдавать своё имущество Азербайджану», — подписала ролик телеведущая.

В мире , Видео , Происшествия , Ольга Скабеева , ИА Sputnik
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