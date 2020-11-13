Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество

Покидающие населенные пункты жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома, об этом сообщает «Sputnik Армения». Сейчас проходит эвакуация людей и переброска военной техники на территорию Армении. В некоторых местах видны очаги пожара. Так, жители города Карвачар (Кельбаджар) после объявления о переходе нескольких территорий Азербайджану поджигают свое имущество.
Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видео с горящим частным домом.
«Какой всё это кошмар! Жители Карабаха сжигают дома в Кельбаджаре, чтобы не сдавать своё имущество Азербайджану», — подписала ролик телеведущая.