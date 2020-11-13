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Советник Трампа назвал его вероятный шаг после официальной победы Байдена

РИА Новости
27 минут назад
Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
"Он знает, что все кончено"
Фото: EPAEPA
По ее данным, это может произойти после того, как штаты сертифицируют результаты выборов. Байден, по предварительным данным, победил в достаточном числе штатов, чтобы набрать искомые 270 голосов выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается в ряде штатов.
При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.
"Он знает, что все кончено", - заявил газете один из советников Трампа.
По данным New York Times, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.
Суды в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании рассматривают заявления штаба Трампа о масштабном мошенничестве на выборах, которые Трамп повторяет в Twitter. Официальные лица штатов заявляют, что крупных нарушений на выборах не было. Министерство внутренней безопасности также заявило в четверг, что у него нет никаких данных о потерянных, не зачтенных или измененных голосах избирателей в каком-либо из штатов.
В мире,США,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Департамент внутренней безопасности США,New York Times,
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