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Суд отказал сторонникам Трампа в требовании не учитывать голоса в Пенсильвании 

Lenta.ru и ещё 9 13 ноября 2020
Суд отклонил требование сторонников Трампа
Фото: Reuters
Апелляционный суд третьего округа США отклонил ходатайство сторонников американского президента Дональда Трампа, которые требовали не учитывать в штате Пенсильвания бюллетени, поступившие по почте после дня голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, поступившее в электронную базу суда.
Соответствующий иск был подан группой избирателей, среди которых также указан республиканец Джим Богнет, который претендовал на выдвижение конгрессменом от штата.
Избиратели потребовали не учитывать при подсчете голосов в Пенсильвании около 9,3 тысячи бюллетеней, пришедших по почте после 3 ноября. Судья апелляционного суда Брукс Смит отметил, что отданные законным образом голоса всех граждан «должны быть учтены». Апелляционный суд подтвердил отказ окружного суда удовлетворить требования истцов.
Ранее сообщалось, что суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба президента США Дональда Трампа о законности голосов, поданных по почте на выборах главы государства. Штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Часть пришедших бюллетеней была отбракована.
7 ноября Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп
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