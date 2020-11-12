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Турция обозначила свою роль в урегулировании ситуации в Карабахе

Деловая газета "Взгляд"
33 минуты назад
Турция находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар турецкому агентству Anadolu.
Турция обозначила свою роль в Карабахе
Фото: ReutersReuters
«Где там Турция? Турция внутри него. И за столом, и на поле. Завтра прибывает большая делегация из России. Будут обсуждаться тактические и технические детали, кто где будет стоять, и кто что будет делать», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.
Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.
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