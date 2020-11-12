Пашинян рассказал о тяжелой дилемме в Карабахе

По словам Пашиняна, после потери города Шуша возникла угроза в течение нескольких часов потерять и столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, а далее Аскерана и Мартакерта. В этих городах не было оборонительных укреплений и достаточного количества боеспособных сил.

«При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — приводит «Sputnik Армения» слова Пашиняна.

Премьер признал, что солдаты не могли повлиять на ситуацию, поэтому правительству пришлось идти на жертвы ради спасения их жизней.

«Именно поэтому я подписал этот печально известный договор. Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни», — заявил он.