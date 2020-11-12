Пашинян рассказал о тяжелой дилемме в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание мирового соглашения с Азербайджаном угрозой гибели 25 тысяч солдат. Об этом он заявил в обращении к народу в прямом эфире Facebook.
По словам Пашиняна, после потери города Шуша возникла угроза в течение нескольких часов потерять и столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, а далее Аскерана и Мартакерта. В этих городах не было оборонительных укреплений и достаточного количества боеспособных сил.
«При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — приводит «Sputnik Армения» слова Пашиняна.
Премьер признал, что солдаты не могли повлиять на ситуацию, поэтому правительству пришлось идти на жертвы ради спасения их жизней.
«Именно поэтому я подписал этот печально известный договор. Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни», — заявил он.
10 ноября, как сообщал «Рамблер», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками. Согласно документу, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году. Мир на территории региона, по соглашению сторон, будут поддерживать миротворческие силы РФ.