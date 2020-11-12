Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашений

Он подчеркнул, что если бы не подписал мирное соглашение, то это грозило бы ужасными последствиями для армянской армии.

В частности, по словам Пашиняна, 20 тысяч солдат вооруженных сил Армении могли оказаться в окружении. Он добавил, что подписанный им документ не решает территориальный вопрос по Нагорному Карабаху в окончательном варианте.

Премьер армянского правительства отметил, что подписал мирное соглашения с Азербайджаном, пытаясь сохранить стабильность в Армении. При этом российские миротворцы будут способствовать сохранению наземной связи между Ереваном и карабахской столицей городом Степанакерт.

10 ноября, как сообщал «Рамблер», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки.

Так, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году. После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного соглашения. Сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией». Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра.