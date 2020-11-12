Госдеп отказался работать на Байдена

Госдепартамент США отказался работать на возможного нового лидера страны Джозефа Байдена , сообщил телеканал CNN, ранее объявивший о победе демократа на выборах. По данным источников канала в ведомстве, на имя политика пришли десятки писем от мировых лидеров, однако чиновники отказываются передать их Байдену или помочь ему установить дипломатические контакты. Эта ситуация для США внове, отмечает CNN — обычно предыдущая администрация сразу после выборов начинает процесс передачи дел новому главе и его команде.

«Команда Байдена установила контакты с зарубежными лидерами без поддержки Госдепа, и он провел ряд разговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Канада Джастином Трюда. Но они действуют самостоятельно, без организационной и переводческой поддержки Госдепартамента», — сообщает телеканал.

По словам источников CNN, ведомство активно блокирует запросы команды Байдена по установлению связей с другими странами, а также не позволяет демократу присутствовать на президентских брифингах. Глава Госдепа Майк Помпео также ранее заявил, что передачи дел Байдену не будет — администрация «мягко перейдет ко второму сроку [ Дональда ] Трампа».

Эта ситуация необычна для США, отметили собеседники CNN в Госдепе. Предыдущие администрации после выборов президента и объявления предварительных итогов обычно начинали передачу дел новой команде. «Госдепартамент очень помогал нам со звонками и переводами, и мы были благодарны за помощь со стороны администрации [Джорджа] Буша— [младшего]» — описала предыдущую передачу дел от республиканцев демократам Денис Макдоноу , сотрудница администрации Барака Обамы

В команде Байдена обеспокоены происходящим — они боятся, что администрации в день его вступления в должность президента придется наверстывать сразу слишком много. Сотрудники Госдепа также отметили, что при переходе власти от Обамы к Трампу все было иначе — по их словам, будущий президент сам отказывался работать из специального центра ведомства и предпочитал ему свой небоскреб «Башня Трампа».

Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах президента США. По данным штаба демократов и некоторых американских СМИ, политик набрал достаточно поддержки избирателей, чтобы получить более 270 голосов в электоральной коллегии, что позволит ему занять пост президента страны. Его соперник, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, посоветовал Байдену не торопиться и напомнил о пересчетах голосов, которые американский лидер и его соратники-республиканцы потребовали провести в ключевых штатах США. Трамп также пообещал судиться ради достижения справедливости.