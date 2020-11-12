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В Туркменистане поставили позолоченный памятник собаке президента 

Павел Тиунов 49 минут назад
В Ашхабаде появился 15-метровый позолоченный памятник среднеазиатской овчарке (алабаю), сообщает агентство «Туркменистан Сегодня». Монумент открыл лично президент республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов.
Высота самого памятника — составляет 6 метров, постамента — 9 метров. Позолоченный алабай расположен посреди огромной площади и, по словам журналистов, хорошо виден издалека. Инициатором воздвижения монумента выступил сам Бердымухамедов. Глава республики таким образом решил проявить уважение и почтение собакам, сыгравшим значительную роль в исторической судьбе нации.
Журналисты напомнили, что в 2019 году туркменский президент издал книгу «Туркменский алабай», которую написал сам. Бердымухамедов лично провел презентацию, на которой прочитал стихи собственного сочинения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось впечатляющее видео, на котором глава республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов со станкового пулемета стреляет по бочкам с газом. СМИ отметили, что ролик был снят во время инспекции главой государства нового учебно-тренировочного полигона туркменской армии. В ходе визита Бердымухамедов проверил оснащенность территории, а также призвал повысить эффективность боевой подготовки солдат и офицеров. Он лично проверил навыки стрельбы представителей командования, указал им на ошибки и продемонстрировал свою «идеальную» стрелковую подготовку. Российские журналисты с юмором отнеслись к ролику, отметив, что Бердымухамедов «не понимает, какие там проблемы у Лукашенко».
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В мире , Видео , Гурбангулы Бердымухамедов
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