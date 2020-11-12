Небензя подчеркнул, что западные дипломаты «побаиваются» обсуждать вопросы применения химического оружия, поэтому едва ли решатся поднять тему предполагаемого отравления Навального. По его словам, даже если обсуждение все же состоится, то для иностранных коллег «это может быть развернуто в другую сторону».

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли (тему на обсуждение», — цитирует агентство слова постпреда РФ при Совбезе ООН.

При этом Небензя не исключил, что Москва в итоге сама решит затронуть скандальный вопрос, но тогда разговор состоится «не очень лицеприятный». Он добавил, что российские власти активно сотрудничают с ООН по ситуации с оппозиционером, но пока проводить какие-либо заседания, по его мнению, не стоит.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники российского МВД заявили, что дело о предполагаемом «отравлении» блогера Алексея Навального содержит признаки намеренной провокации с целью последующего введения в отношении России очередных санкций. В опубликованном правоохранителями сообщении говорится, что сопровождающие Навального в поездке по Сибири Владлен Лось, Мария Певчих Георгий Албуров не являются по повесткам на допросы. Полицейские подчеркнули, что именно эти люди изъяли из номера отеля, где ночевал блогер, бутылки с водой, на которых впоследствии якобы были обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Правоохранители напомнили, что соратники Навального впоследствии давали противоречивые показания о приобретении бутылок и их последующей судьбе.