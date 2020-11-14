Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Байден не получил доступ к данным разведки США 

ТАСС и ещё 21 11 минут назад
Байден не получил доступ к данным разведки
Фото: ТАСС
Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, по-прежнему не имеет доступа к сведениям американской разведки, на следующей неделе для него проведут брифинг эксперты в сфере национальной безопасности. Об этом заявила в пятницу экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки, которая сейчас является советником переходной команды политика.
По ее словам, на следующей неделе демократ "заслушает брифинги ряда экспертов в сфере национальной безопасности".

"Мы хотим иметь возможность получать информацию разведки, оценки имеющихся угроз, сведения о текущей работе по COVID-19", — отметила Псаки. "С каждым днем все больше опасений вызывает то, что наша группа специалистов по национальной безопасности, избранный президент и избранный вице-президент не имеют доступа к оценкам имеющихся угроз, брифингам разведки, последним данным о международном взаимодействии нашей страны", — подчеркнула она.

Как сообщила Псаки, Байден намерен на следующей неделе предпринять шаги для "взаимодействия с демократами и республиканцами, лидерами обеих партий в Вашингтоне и за его пределами". Данные консультации, в частности, будут касаться мер по стимулированию американской экономики. Советник штаба демократа не ответила на вопрос, намерен ли Байден переговорить с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом.
По словам Псаки, Байден на этой неделе "провел встречу с советниками", на которой обсуждалось "назначение сотрудников", которые могут войти в будущую администрацию демократа.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
ТАСС: последние новости
Кабмин ФРГ счел неоправданным намерение России ввести ответные санкции по делу Навального Кабмин ФРГ счел неоправданным намерение России ввести ответные санкции по делу Навального СМИ: Pfizer сможет поставить Бразилии вакцину от коронавируса до марта СМИ: Pfizer сможет поставить Бразилии вакцину от коронавируса до марта Более 400 россиян вернулись на родину из Азербайджана через границу в Дагестане Более 400 россиян вернулись на родину из Азербайджана через границу в Дагестане
Комментарии 348
В мире , США , Митч Макконнелл , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , Саудовская Аравия , Словения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение