Байден не получил доступ к данным разведки

"Мы хотим иметь возможность получать информацию разведки, оценки имеющихся угроз, сведения о текущей работе по COVID-19", — отметила Псаки. "С каждым днем все больше опасений вызывает то, что наша группа специалистов по национальной безопасности, избранный президент и избранный вице-президент не имеют доступа к оценкам имеющихся угроз, брифингам разведки, последним данным о международном взаимодействии нашей страны", — подчеркнула она.