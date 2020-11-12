Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Боевые вертолеты России окружили Нагорный Карабах

Алиса Селезнёва
1 час назад
Российские вертолеты будут контролировать Нагорный Карабах
Вертолеты Ми-8 и Ми-24 будут задействованы в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.
По данным военного ведомства, вертолеты были переброшены на аэродром Еревана на самолетах военно-транспортной авиации.
«Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», - пояснили в Минобороны России.
Также вертолеты будут обеспечивать доставку миротворцев и всего необходимого для них в труднодоступные районы.
Как сообщал «Рамблер», 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван пошел на значительные уступки и согласился вернуть под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Мир в регионе будут поддерживать миротворческие силы России.
В мире,Армия,Видео,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Россия,
202
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители