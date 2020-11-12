Боевые вертолеты России окружили Нагорный Карабах

Российские вертолеты будут контролировать Нагорный Карабах
Вертолеты Ми-8 и Ми-24 будут задействованы в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом со ссылкой на Минобороны Россиисообщает ТАСС.
По данным военного ведомства, вертолеты были переброшены на аэродром Еревана на самолетах военно-транспортной авиации.
«Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», - пояснили в Минобороны России.
Также вертолеты будут обеспечивать доставку миротворцев и всего необходимого для них в труднодоступные районы.
Как сообщал «Рамблер», 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван пошел на значительные уступки и согласился вернуть под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Мир в регионе будут поддерживать миротворческие силы России.