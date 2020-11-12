Коронавирус поставил новый мировой антирекорд

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 628 136, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 234 тысяч) и Европе (более 291 тысяч). Всего в мире выявлено более 52 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 1,29 миллиона человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.