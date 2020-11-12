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Трамп отказался признавать свое поражение на выборах 

Lenta.ru и ещё 3 25 минут назад
Трамп отказался признавать поражение на выборах
Фото: EPA
Несколько советников действующего президента США Дональда Трампа считают, что он отказывается признавать свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов. Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Не ждите, что он признает. Он скажет что-то вроде: "Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю"», — рассказал источник.

По информации канала, некоторые советнки Трампа до сих пор верят в его возможную победу и продолжают поддерживать его попытки бороться, однако их количество постепенно сокращается. Некоторые помощники действующего главы государства считают, что он постепенно осознает тот факт, что результаты выборов не будут отменены.
При этом многие сторонники Трампа президента прилагают усилия, чтобы убедить его двигаться дальше. В частности, они призывают его принять участие во втором туре выборов в сенат Джорджии для укрепления своего влияния в Республиканской партии.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.
Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.
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Комментарии
В мире , Уильям Барр , Дональд Трамп , Республиканская партия США , телеканал NBC , США
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